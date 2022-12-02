السباح أحمد أسامة لـ«مصر تستطيع»: خضعت لاختبار مدته 6 ساعات في مياه باردة قبل عبور المانش

قال أحمد أسامة، طالب بكلية الهندسة وسباح نجح في عبور المانش، إنه بدأ في التجهيز لعبور المانش بعد الثانوية العامة: «المذاكرة للثانوية أثرت عليا بدنيا، وكنت أتدرب سباحة منذ عمر 4 سنوات، وبعد الثانوية العامة توقفت وزاد وزني وفي الكلية استمر وزني في الزيادة لعدم ممارسة الرياضة».

العودة للرياضة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «بعد فترة كورونا كان لا بد أن أعود لطريق الرياضة، وكان لازم أعمل حاجة جديدة وفي السباحة اللي بحبها، كلمت الكابتن خالد شلبي وطلبت منه يساعدني في عبور المانش، وبعتله ومكنتش أتوقع أنه هيشوف رسالتي، وحدث عكس المتوقع وطلب مني أسافر الغردقة، وعملت اختبار لمدة 6 ساعات متواصل بمياه باردة تتراوح درجة حرارتها بين 9 لـ15 درجة، وأجريت الاختبار، ووضع لي الكابتن خالد البرنامج لعبور المانش».

ضبط المواعيد والتضحية ببعض الأمور

وتابع: «التنظيم بين الدراسة والهندسة تحديدا والرياضة يقوم على ضبط المواعيد والتضحية بأمور صغيرة، فلا بد من وضع جدول للمذاكرة أو لليوم عموما، ويمكن أن أضحي بالخروج، فبد لا من الخروج يوميا من الممكن أن أخرج مرة في الأسبوع، فالرياضة والمذاكرة يكملون بعضهما البعض».