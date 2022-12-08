بالأسماء.. نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

أعلنت اللجنة العُليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأمناء والأمناء المساعدين للجان واتحادات طلاب الجامعة.

نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدى العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.

نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء «أسرة طلاب من أجل مصر» بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة، واتحادات الطلاب فى كليات الجامعة، ونجاحهم فى الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة، واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، فوز الطالبة هاجر أشرف عبد الله، كلية الذكاء الاصطناعي، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وفوز الطالب أبانوب إبراهيم، بكلية التربية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

أسماء الفائزين بمقاعد الأمناء والأمناء المساعدين

أسفرت باقى نتائج اتحاد الطلاب عن فوز الطالب محمد علاء الدين، بكلية العلاج الطبيعي، بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب رياض صقر، بكلية الحاسبات والمعلومات، بمنصب أمين مساعد لجنة الأسر، وحصل على منصب أمين اللجنة الرياضية الطالب إياد الغنام، بكلية التربية الرياضية، والطالب أكرم أبو نور، بكلية التمريض، بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية، وحصل على منصب أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفى الشاذلي، بكلية الزراعة، والطالب محمد عادل، بكلية الطب البيطري، بمنصب أمين مساعد اللجنة الثقافية.

كما حصل على منصب أمين اللجنة الفنية الطالبة أمنية عادل، بكلية التربية النوعية، والطالبة روان رفعت، بكلية الآداب، بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية، وفاز بمنصب أمين لجنة الجوالة الطالب محمد رضا النعماني، بكلية الحقوق، والطالبة بكلية الثروة السمكية زينب ضياء، بمنصب أمين مساعد لجنة الجوالة، كما فاز الطالب أحمد شنقار، بكلية الصيدلة، بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب محمد أيمن، بكلية التجارة، بمنصب أمين مساعد اللجنة الاجتماعية، وفازت الطالبة شروق جامع، بكلية الهندسة، بمنصب أمين اللجنة العلمية‎، والطالبة الشيماء متولي، بكلية العلوم، بمنصب أمين مساعد اللجنة العلمية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الطلاب الفائزين فى الانتخابات

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين فى الانتخابات الطلابية، مطالباً من المجلس الجديد استشارة الطلاب والجامعة فى أعمالهم وأنشطتهم، موضحاً أن الجامعة تعاملت مع الانتخابات بشفافية وحيادية، مشيداً بالتمثيل المشرف الذى أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية فى انتخابات اتحاد الطلاب واتحادات الكليات.

وأوضح «دسوقى»، أن الاتحادات الطلابية أدت دوراً مهماً فى حياة الطلاب على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى أن الانتخابات الطلابية ليست مقتصرة على خدمة الطلاب فقط بل هى المكان الذى فيه تُغرس المبادئ والأفكار، مشيداً بـ«أسرة طلاب من أجل مصر» على مستوى الجامعات المصرية وأنشطتها المتميزة.

وأكد «دسوقى»، إن إدارة الجامعة ستُقدم لأعضاء الاتحاد كل صور الدعم والتسهيلات التي يتطلبها دورهم ومسئولياتهم، لافتاً أن الجامعة تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الجميع بالإجراءات التى أقرتها الجامعة أثناء إجراء الانتخابات، موجهاً الشكر إلى اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات.

وذكر «عبد العال»، أن الانتخابات أُجريت فى جو من الشفافية والنزاهة مما يُتيح للطلاب الحرية الكاملة فى التصويت، وتمت بصورة تليق باسم ومكانة جامعة كفر الشيخ وطلابها المتميزين.