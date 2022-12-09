«تموين الإسكندرية» تحرر 172 محضرا لبقالين لعدم الإعلان عن أسعار السلع

نجحت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الإسكندرية والتجارة الداخلية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له، في تحرير 172 محضرا لحفظ الأرز وخبز ناقص، وعدم الإعلان عن الأسعار الحقيقية للأرز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تحرير 52 محضرا لمخابز بلدية

ووفقا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة حملات أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي لمخبز سياحي، وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار الأرز وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

كما نجحت إدارة تموين العجمى بتحرير 14 محضر لمخابز بلدية، مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تموين شرق تحرر محاضر لبقالين مخالفين

وحررت إدارة تموين شرق 35 محضر لمخابز بلدية في حملات تموينية، منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف، وتحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 18 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تحرير محاضر لمخابز بلدية مخالفة

وأسفرت حملة برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة عن تحرير 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.