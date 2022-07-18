غلق 10 مخابز بلدية وتحرير 1007 محاضر تموينية خلال عيد الأضحى بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق عدد (6) مخابز بلدي بناحية دراجيل وزاوية البقلي مركز الشهداء وبندر تلا لمدة شهر لانتاج خبز ناقص الوزن، كما وافق على غلق عدد (2) مخبز بلدى بناحية مليج وبندر شبين الكوم لمدة شهر لعدم تمكين الحملة من أداء عملها على الوجه الأكمل ، وغلق عدد(2) مخبز بلدى بناحية شبرابلولة مركز منوف لمدة شهرين لوجود ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخبز خارج نطاق المخبز

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

و فى ذات السياق ،أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 8 يوليو الجارى وحتى 16 يوليو، أسفرت عن توفير كمية دقيق قدرها 1185.150 طن دقيق نتيجة لإحكام الرقابة على المخابز، وتحرير (1007) محضر تمويني تنوع ما بين (579) محضر مخالفات مخابز و(428) محضر أسواق ،مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات جزارة بناحية الحامول مركز منوف وببندر منوف لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 173 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى ، كما تم تحرير محضر ضد مدير مسئول عن مصنع أعلاف بناحية الخطاطبة مركز السادات لحيازته واستخدامه في انتاج مستلزمات انتاج مجهول المصدر وتم ضبط عدد 30 طن ذرة صفراء مجهول المصدر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .