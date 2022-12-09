باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: العرب قرروا عدم الاعتماد على قوة دولية واحدة

قالت فردوس عبدالباري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن عقد القمة العربية الصينية جاء في وقت حرج للغاية، وفي ظروف ما بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل التأثير على سلاسل التوريد، وأزمات الطاقة والغذاء، «كل ذلك أثر على طبيعة استجابة الاقتصادات وعدم القدرة على تعافيها بسبب تكرار الأزمات المتتالية».

وأضافت خلال استضافتها بقناة «إكسترا نيوز»: «التنافس الدولي مستمر بين القوى الدولية الكبرى، وشهدت المنطقة رغبة متكررة في التوجه والتعدد في التعامل مع القوى الكبرى في علاقاتها، وعدم الاعتماد على قوة دولية واحدة في العلاقات الخارجية».

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: «أثرت الأزمات المتكررة على الاقتصادات الدولية واقتصادات المنطقة، والرغبة في تطوير الاقتصادات الوطنية والرؤى الوطنية، والاعتماد على الذات بشكل أكبر، وتفادي تكرار الأزمات المختلفة بسبب الاعتماد على قوى اقتصادية أخرى».