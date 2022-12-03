القصبي لـ محمد الباز: احتفالات الصوفيين مؤتمرات شعبية فيها منافع للناس

وجه الدكتور عبدالهادي القصبي عضو مجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار عودة الاحتفالات الدينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «نحمد الله أن الاحتفالات لم تتوقف في مصر، إلا بسبب جائحة كورونا، وعودة الاحتفالات لها دلالة أن مصر آمنة مطمئنة، وستظل كذلك إن شاء الله إلى قيام الساعة».

ولفت «القصبي»، إلى أن جائحة كورونا كانت فترة عصيبة، لكن لم تكن كلها صعوبات، والرئيس السيسي استثمر الفترة في إعمار مساجد آل البيت والأولياء الصالحين.

ووجه «القصبي»، أهل التصوف بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحتهم، مردفا: «أهل التصوف شيء راق في تعاملاتهم، ولابد أن يكون تعاملاتهم نموذج يحتذى به في الجمال والنظافة، وهذه الاحتفالات فيها منافع للناس، فالبعض يقدم تجارة يقتات بها طول العام، وهي مؤتمرات شعبية الحكومة لا تنفق عليها، ونموذج طيب لإطعام الطعام».