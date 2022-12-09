«مصر تستطيع» يعرض تقريرا عن شاب يوزع 200 وجبة يومية مجانية من عربة فول

عرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، تقريرا بعنوان «عز الرجال اسم على مسمى.. 200 وجبة يومية مجانية من عربية الفول (اللي بيتساعد.. بيساعد)».

وقال التقرير: «فيه نظرية حياتية تقول إنك عشان تعرف الأبيض لازم تشوف الأسود الأول، وعشان تشوف الخير لازم يقابلك الشر، وعشان تنجح وتعرف معنى النجاح لازم تفشل وتدوق مراراته، وزي ما بيقول أساتذة اللغة العربية، بضدها تتميز الأشياء، يتميز محمد بأنه قابل الشر والأسود والفشل وعرف معنى الخير والأبيض والنجاح».

وأضاف: «ولو من سكان حلوان هتعرفه أكيد، ولو من سكان المعادي هتفتكره، ولو بتعدي من هناك ولو صدفة هتبقى أحلى صدفة، لأنك مش هتمر غير أما تاخد وجبة، ساندوتش فول معتبر يقفل معاك اليوم كله وتزيد حلاوته لما متدفعش فيه ولا جنيه، الحكاية مش فزورة، محمد حسن شاب صعيدي جه بأحلام الشغل والعمل من الفيوم للقاهرة، وزي كتير جايين فاكرين الشغل واقف منتظرهم، تعب وشقي واشتغل ومع كل كسرة يقف ويقول أنا قوي وهكمل».

وتابع: «عربية كبدة في المعادي كانت البداية وبعدين خسر كل حاجة، ووقف على رجليه، وبدأ من جديد على عربية فول في حلوان، وخد على نفسه وعد يرد الخير اللي اتعمل معاه أضعاف، وكل يوم بيعمل 200 سندوتش للناس ببلاش».