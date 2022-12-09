سعر تذكرة النقل العام لجمهور معرض الكتاب.. 7 خطوط لخدمة المواطنين

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة أنهت استعدادها لتوفير أوتوبيسات نقل عام لخدمة زوار معرض الكتاب الذي يُعقد في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل لنقل جمهور المعرض من مختلف الخطوط بالقاهرة، حيث كل أوتوبيسات النقل العام التي ستضع لافتة خدمة معرض الكتاب سعر التذكرة بها 10 جنيهات لتكون في متناول الجمهور، حيث تقطع الأوتوبيسات مسافات طويلة للوصول إلى مقر معرض الكتاب بالتجمع الخامس.

خدمة النقل العام

وأضاف رزق، لـ«الوطن»، أن أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام يعمل طوال أيام المعرض، ويوميًا يبدأ العمل قبل فتح باب المعرض صباحًا حتى بعد انتهاء عمل المعرض وغلق أبوابه أمام الزوار مساء، حيث لن يغادر آخر أوتوبيس مقر معرض الكتاب قبل مغادرة الجمهور، مع تقديم كل التيسيرات للمواطنين، حيث سيتم العمل على تكثيف الأتوبيسات بالخطوط التي تشهد إقبالا على زيارة المعرض، مع العمل على تقليل زمن التقاطر والحد من أي زحام.

7 خطوط لخدمة جمهور معرض الكتاب

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أنه سيتم تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل رواد المعرض بأتوبيسات الهيئة، ومن خطوط الأوتوبيسات الممتدة إلى معرض الكتاب محطة صقر قريش إلى كارفور المعادي ونادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير انتهاء بمعرض الكتاب، وخط ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة وقصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر حتى محطة معرض الكتاب، وخط المظلات إلى سراي القبة وروكسي والسبع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير إلى مقر المعرض.

ومن خطوط معرض الكتاب، خط ميدان عبدالمنعم رياض إلى رمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير ثم معرض الكتاب، ثم يأتى خط دوران شبرا وشارع شبرا وميدان أحمد حلمي ورمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر إلى معرض الكتاب.