وظائف هيئة النقل العام بالقاهرة.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة عن حاجتها لشغل 4 وظائف في مناصب رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس شمال القاهرة، شرق القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، والتقديم مستمر حتى 20 أغسطس المقبل داخل مبنى هيئة النقل العام بمقر الأمانة الفنية للجنة القيادات في مبنى رئاسة الهيئة الكائن في امتداد شارع رمسيس الجبل الأحمر في مدينة نصر، وهى من الوظائف القيادية التخصصية التي أعلنت عنها هيئة النقل العام.

مهام رئيس الإدارة المركزية لتشغيل الأتوبيس

وأشارت الهيئة في إعلانها أن تلك الوظيفة بشأن الإدارة المركزية لتشغيل الاتوبيس حيث يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدارة المركزية وجميع فروعها، ويعتمد الإجراءات التي تنهض بمستوى إيراد الإدارة المركزية، كما يقوم بالمرور على الفروع والورش وفحص شكاوى الجمهور والتعامل معها وتفقد حالة الفرع والسيارات والورش، أيضا يقوم بالتنسيق بين الفروع والتقسيمات التنظيمية التابعة له، كما مخول له اعتماد عمليات الشراء في حدود التراخيص طبقا للوائح وفي حدود سلطاته المالية.

شروط الخبرة

وأكدت هيئة النقل العام أنه يشترط في المهارات المطلوبة أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وخبرة 17 عام عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة، وقضاء مدة بينية قدرها عام في وظيفة من الدرجة مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة.

المستندات المطلوبة

كما يشترط في المتقدمين الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله، أما المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف هي، أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد، التاريخ الوظيفي – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار، القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي، وعدد 6 صور شخصية، ولن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد انتهاء المهلة المحددة لشغل الوظيفة.