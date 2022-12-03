«خطة النواب»: مرونة سعر الصرف تقضي على السوق السوداء وقوائم الانتظار بالجمارك

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مرونة سعر الصرف الذي اتخذ خلال الشهر الماضي حقق منافع اقتصادية جيدة تجاه الاقتصاد القومي المصري، وساهم في الحد من زيادة أسعار المنتجات المستوردة والمحلية.

القرار جاء وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة

وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار جاء وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي من المفترض أن تستمر لمدة 4 سنوات، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد المصري وتفادي الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار مرونة سعر الصرف قضى على السوق السوداء التي كانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية، كما أنه أسهم في القضاء على قوائم الانتظار لدى الجمارك والإفراج عن البضائع العالقة بالموانئ البحرية والتي كانت تتطلبها السوق المصرية بشكل كبير.

تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

وتطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة للحديث عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على خارطة الاقتصاد العالمي وقال إن الأزمة تسببت في اختناق سلاسل الإمدادات العالمية للحبوب الغذائية عند الملتقى الروسي والأوكراني باعتبارهم أولى دول العالم توريدا للحبوب، ما انعكس بتفاقم كبير لمعدلات تصارع التضم للمواد الغذائية بالسوق العالمية.

الإقبال على السياحة المصرية

واختتم رئيس خطة النواب حديثه، مشيدًا بالجهود الحكومية في إجراءاتها لتوفير العملة الصعبة تجاه المصرف المصري وقال إن معدلات الإقبال على السياحة المصرية وصلت لمرحلة جيدة خلال الفترة الأخيرة ونسبة الواردات المصرية بالسوق العالمية في حالة استقرار وجيدة للغاية.