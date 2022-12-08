وكيل «خطة النواب» لقناة الحياة: «الإجراءات الضريبية» لا تمس حسابات المواطنين

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لا يمس أي مواطن مصري في سرية حساباته بمختلف البنوك المصرية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية G20 في 2016، هو السبب الرئيسي لتعديل بعض أحكام القانون، «الامارات والبحرين منفذين ذلك الموضوع، وأحنا مش أقل منهم».

عمر: الهدف مكافحة التهرب الضريبي

أضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مجموعة الـG20، أكبر اتحاد عالمي يتكون من مجموعة من الدول والمؤسسات المقرضة للدول حول العالم، «شئ طبيعي أن لما حد يسلف حد حاجة يكون فيه شفافية للدول اللي بيقرضها، والهدف من القصة دي مكافحة التهرب الضريبي».

عمر: الحسابات في البنك تتمتع بالسرية

واستطرد: «بعض المتهربين ممكن ييجوا من دولة إلى مصر، علشان يغسلوا أموالهم، ومن حق الدولة الأم بتاعته عندما تطلب تبادل المعلومات مع الدولة التي حضر إليها الشخص، أو الدولة اللي هرب الأموال ليها، الكلام ده لا يمس المصريين بأي شكل، والحسابات في البنك تتمتع بالسرية بموجب القانون».