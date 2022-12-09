إصابات بين الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

اختناقات في شمال بيت لحم

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن فتى فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في مخيم عايدة شمال بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة «بيت أمر» شمال الخليل، عقب قمع مسيرة من وسط البلدة تنديدًا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين وسياراتهم من العبور.

إطلاق رصاص وقنابل غاز

وقال شهود عيان من بلدة «بيت أمر»، إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (21 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن، وجرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق.

إصابة شاب برصاص الاحتلال

وذكرت مصادر في رام الله، أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة النبي صالح.

وأفادت المصادر بأن شابًا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت قوات الاحتلال مدخل النبي صالح، خلال المواجهات لمسيرة لمناهضة الاستيطان في كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية بشمال الضفة الغربية.