العلاقات السعودية الصينية.. استثمارات بالمليارات والنفط في الصدارة

تشهد العلاقات السعودية الصينية، تطورا كبيرا في ظل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع توقيع صفقات بنحو 110 مليارات ريال، بين الدولتين، على هامش القمة العربية الصينية التي عقدت اليوم، في الرياض، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج.

العلاقات الصينية السعودية.. بكين أكبر شريك للمملكة

العلاقات الصينية السعودية تشهد تبادلا كبيرا، إذ تعد بكين أكبر شريك تجاري للمملكة، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 87.3 مليار دولار في 2021، وارتفعت قيمة الصادرات الصينية للسعودية 30.3 مليار دولار، فيما سجلت واردات الصين من المملكة العربية السعودية 57 مليار دولار.

توافق بين بكين والرياض

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مورد للنفط للصين، إذ تستقبل 18% من البترول الخام الذي تستخدمه في عمل المصانع، من المملكة، ويجري تورد النفط من شركة «أرامكو» السعودية، إلى شركات سينوبك والمؤسسة الوطنية للنفط البحري وسينوكيم وشركة شمال الصين للصناعات (نورينكو) وشركة تشجيانج الخاصة للبتروكيماويات.

وأخذت العلاقات السعودية الصينية منحى جديدا من التنسيق بعد اتخاذ شركة أرامكو، في 2022، قرارا ببناء مصفاة ومجمع للبتروكيمياوت بقيمة 10 مليارات دولار في شمال شرق الصين، باستثمار منفرد، وأطلق على المشروع اسم شركة هواجين أرامكو للبتروكيماويات التابعة لنورينكو، ومجموعة بانجين سينسين الصناعية، ويتوقع أن يعمل المشروع في عام 2024، وسيتنج 300 ألف برميل في اليوم.