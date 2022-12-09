حلمي بكر لقناة الحياة: استقالتي ستكون أول قرار في حالة تولي منصب نقيب الموسيقيين

قال الموسيقار حلمي بكر إن جمهور المهرجانات كثير لأن إيقاعاته جماهيرية وليست صوتية، وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة، أن كلمة مهرجان «بتلم اللي يسوى واللي ميسواش»، على حد تعبيره.

فترة تولي هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين

وقال «بكر»: «حدثت أخطاء في فترة تولي هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين» مشيرا إلى أن أخطاء نقابة الموسيقيين وسعت دائرة المهرجانات.

استقالتي أول قرار لي

وتابع الموسيقار حلمي بكر: «استقالتي ستكون أول قرار لي في حالة تولي منصب نقيب الموسيقيين، لأن منصب النقيب يجب أن يتلون ويرضى الجميع، مضيفا أن عمرو دياب مغني جيد وليس مطربا».