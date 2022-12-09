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حلمي بكر ورئيس الأوبرا يصلان حفل نقابة الموسيقيين لتكريم رموز الغناء

كتب:

أحمد عبدالرحمن
03:47 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
حلمي بكر

حلمي بكر

وصل منذ قليل الموسيقار حلمي بكر، وعاطف الإمام، وحلمي عبد الباقي، أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حفل النقابة بوسط البلد لتكريم رموز الغناء والموسيقى.

تجديد المقر الرئيسي لنقابة الموسيقيين

وكان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن عن هذا التكريم في بيان قائلا: جاء هذا الحفل بعد الانتهاء من ترميم وتجديد المقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية.

تكريم المبدعين

وأشار إلى أنه سيتم تكريم مجموعة من المبدعين والأكاديميين ورموز الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي بحضور الفنان مصطفى كامل والفنان الكبير حلمي بكر والفنان حلمي عبد الباقي وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

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بقلم أحمد عبدالرحمن