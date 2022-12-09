جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من السبائك والسلاسل الذهبية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من السبائك والسلاسل الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط شركة طيران العربية اشتبه محمد سمير مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه وقصر مدة السفر.

تفاصيل المضبوطات

وشكَّل ريمون غطاس، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، لجنة مكوَّنة من محمود صابر ووليد أحمد عبد الستار، مأموري الجمرك، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 5 سبائك ذهبية وعدد من السلاسل الذهبية بوزن 770 جراما تقريبا بالتفتيش الذاتي للراكب.

قرر زكريا حسب الله، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 69 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وقام بتحريزها محمد سالم وشهاب الدين جمال، مأموري الجمرك، بحضور علي فهمي بالأمن الجمركي.

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب مخدر الماريجوانا

وضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته سجائر بمخدر الماريجوانا، وراكبا مصريا آخر بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام، استوقف أحمد السيد مدين، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين، مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس، قام هاني أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط علبتي سجائر بداخل كل واحدة 17 سيجارة مخلوطة بمخدر الماريجوانا بإجمالي 34 سيجارة و5 سجائر ملفوفة بها نبات الماريجوانا وأنبوب زجاجي بداخله نبات الماريجوانا المخدر بوزن 17 جراما.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، إلا أنه تلاحظ لمدير الحركة انتفاخ جيوب الجاكيت الذي يرتديه الراكب فقام بتكليف كل من محمد يوسف وعلاء خضر لتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 27 شريطا لعقار الترامادول المخدر تركيز 100 ملجم بها 269 قرصا و4 شرائط لنفس العقار تركيز 37.5 ملجم بها 40 قرصا وشريط لنفس العقار تركيز 50 ملجم به 10 أقراص وشريط لعقار مدرج بجداول المخدرات به 14 قرصا بإجمالي 353 قرصا.

كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 5 عبوات بداخلها زيت HTC المخدر وعبوتين بلاستيك بداخلهما 39 قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من محمد زكريا مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف من إبراهيم حسن طلحه مدير الجمرك، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك.

أمر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 258 لسنة 2022 ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 259 ضد الراكب الثاني، كما أمر إبراهيم طلحه مدير الإدارة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 260 ضد الراكب الأخير، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.