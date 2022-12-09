حلمي بكر لقناة الحياة: أحمد سعد يسير بخطى ثابتة وبعض المطربين خذلوا جمهورهم

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الميكرفون بالنسبة للمطرب صنع للغناء، وللسياسي للخطابة وللإعلامي للإنارة، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة، أن مشاهدات السوشيال ميديا مدفوعة الأجر.

حلمي بكر: بعض المطربين خذلوا جمهورهم بسبب عوامل خارجية

وأوضح الموسيقار حلمي بكر خلال اللقاء: «أحمد سعد خطواته جميلة.. ومحمود الليثي قالي بقدم اللي بيبيع للجمهور».

وأشار إلى أن هناك بعض المطربين خذلوا جمهورهم بسبب عوامل خارجية.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة، في الثامنة مساء كل يوم جمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.