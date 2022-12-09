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مايا مرسي لبرنامج «بصراحة» على قناة الحياة: العالم يحتاج 136 سنة لتحقيق مساواة كاملة بين الجنسين

كتب:

محمد عزالدين
09:37 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه لا توجد دولة في العالم وصلت للمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، متابعة: «لكي نصل للمساواة الكاملة بين الرجال والنساء على مستوى العالم، نحتاج 136 سنة، وهذا الرقم محسوب من الأمم المتحدة».

وأضافت «مرسي»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر حدثت بها قفزات كبيرة لتمكين المرأة، فلولا الكوتة الدستورية لكانت نسبة النساء قد تصل إلى 15% أو أقل من النسبة الإجمالية في البرلمان، بينما وصلت لأكثر من 28%.

وتابعت: «يجب أن تكون هناك مناصفة، ولكن الوصول لهذه المناصفة يحتاج لبعض الوقت، ولأن تثبت السيدات أنفسهن في هذه المواقع بشكل أكبر، وأتوقع في أجيال قريبة للغاية يمكن أن تصل المرأة المصرية لأعلى من نسبة 35% في البرلمان».

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