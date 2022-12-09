مايا مرسي لبرنامج «بصراحة» على قناة الحياة: أتمنى وضع قوانين التحرش في مناهج التعليم

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التوعية مهمة في قضايا العنف الأسري، «نفسي المشاكل تتحل، وعدم زيادة وتيرة العنف، إذ أصبحت تحدث بين طبقات مجتمعية مختلفة، بما يؤكد أن المشكلة أخلاقية وليست اقتصادية».

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك قوانين لمواجهة العنف والاعتداء والاغتصاب، فمصر دولة لديها قوانين، والوضع النفسي للفتاة أو السيدة المبلغة عن العنف ضد أسرتها أو زوجها يكون صعبا.

وأشارت إلى أنه جرى تغليظ عقوبات التحرش، وخاصة إذا حدثت من أحد أطراف الأمان من الأسرة أو المدرسين وفي حالة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحرش، «أتمنى أن تدخل قوانين التحرش والعنف في المواد التعليمية لتعليم الطلاب أن هناك قانونا للضرب وآخر لهتك العرض وثالث للتحرش».