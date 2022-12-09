حلمي بكر لقناة الحياة: قدمت 1800 لحن.. ومدحت صالح ابني اللي مخلفتوش

قال الموسيقار حلمي بكر، إن متغيرات العملة أثرت في تكوين البشر، وأحمد زكي ضيع فلوسه بسبب كرمه، مضيفا: «معنديش فلوس، واحنا في زمن الفلوس فيه بتطير»، وذلك خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة.

وأضاف الموسيقار حلمي بكر: «رصيد عبد الحليم حافظ في البنك عندما مات كان 12 ألف جنيه، ووردة هي من قدمتني في عالم الفن كملحن».

وتابع: «لا يوجد خلاف بيني وبين محمد فؤاد، وزعلت من اللي كتبه ابن حميد الشاعري عني».

وأضاف الموسيقار حلمي بكر: «السوشيال ميديا فاتحة بيوت غير شرعية» موضحا أن عمرو مصطفى ملحن جيد وناجح وأداؤه الكلامي يختلف عن اللحني.

وأوضح: «قدمت 1800 لحن، ومدحت صالح ابني اللي مخلفتوش، مضيفا: «معرفش شاهيناز، وأنا كنت داخل برنامج المسابقات، وهي ناجحة، وأول أجر حصل عليه مدحت صالح 1800 جنيه وكان مني، واشترى سيارة من غير موتور».

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة في الثامنة مساء كل يوم جمعة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.