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في عيد ميلاده الأربعين.. أبرز محطات محمود العسيلي: له تجربة سينمائية وحيدة

كتب:

محمود الرفاعى
03:59 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
محمود العسيلي

محمود العسيلي

يحتفل الفنان محمود العسيلي، الذي يعد واحدا من أهم المطربين الشباب حاليا، اليوم السبت، 10 ديسمبر، بعيد ميلاده الأربعين.

معلومات عن محمود العسيلي

- من مواليد 10 ديسمبر عام 1982.

- ولد في القاهرة ودرس الإعلام بالجامعة الأمريكية.

- تزوج 3 مرات ولديه ولد واحد يدعى «علي» من زوجته الأولى.

- أولى حفلاته الغنائية كانت عام 2002.

- أول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»

- أشهر أغنية له كانت «مجنونة»

«رايح على فين» أول ألبوماته

- أول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين».

- ثاني البوماته كان عام 2006 بعنوان «مين أنا»

- اشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.

- له تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «خليج نعمة»، عام 2007، مع المخرج مجدي الهواري، بطولة غادة عادل.

- اكتفى محمود العسيلي في السنوات الأخيرة بطرح أغنيات «سنجل»، بعد قرار اعتزال طرح الألبومات الغنائية.

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