في عيد ميلاده الأربعين.. أبرز محطات محمود العسيلي: له تجربة سينمائية وحيدة

يحتفل الفنان محمود العسيلي، الذي يعد واحدا من أهم المطربين الشباب حاليا، اليوم السبت، 10 ديسمبر، بعيد ميلاده الأربعين.

معلومات عن محمود العسيلي

- من مواليد 10 ديسمبر عام 1982.

- ولد في القاهرة ودرس الإعلام بالجامعة الأمريكية.

- تزوج 3 مرات ولديه ولد واحد يدعى «علي» من زوجته الأولى.

- أولى حفلاته الغنائية كانت عام 2002.

- أول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»

- أشهر أغنية له كانت «مجنونة»

«رايح على فين» أول ألبوماته

- أول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين».

- ثاني البوماته كان عام 2006 بعنوان «مين أنا»

- اشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.

- له تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «خليج نعمة»، عام 2007، مع المخرج مجدي الهواري، بطولة غادة عادل.

- اكتفى محمود العسيلي في السنوات الأخيرة بطرح أغنيات «سنجل»، بعد قرار اعتزال طرح الألبومات الغنائية.