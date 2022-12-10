في عيد ميلاده الأربعين.. أبرز محطات محمود العسيلي: له تجربة سينمائية وحيدة
كتب:
محمود الرفاعى
03:59 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
محمود العسيلي
يحتفل الفنان محمود العسيلي، الذي يعد واحدا من أهم المطربين الشباب حاليا، اليوم السبت، 10 ديسمبر، بعيد ميلاده الأربعين.
معلومات عن محمود العسيلي
- من مواليد 10 ديسمبر عام 1982.
- ولد في القاهرة ودرس الإعلام بالجامعة الأمريكية.
- تزوج 3 مرات ولديه ولد واحد يدعى «علي» من زوجته الأولى.
- أولى حفلاته الغنائية كانت عام 2002.
- أول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»
- أشهر أغنية له كانت «مجنونة»
«رايح على فين» أول ألبوماته
- أول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين».
- ثاني البوماته كان عام 2006 بعنوان «مين أنا»
- اشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.
- له تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «خليج نعمة»، عام 2007، مع المخرج مجدي الهواري، بطولة غادة عادل.
- اكتفى محمود العسيلي في السنوات الأخيرة بطرح أغنيات «سنجل»، بعد قرار اعتزال طرح الألبومات الغنائية.