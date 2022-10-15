محمود العسيلي يمزح مع الجمهور.. وتامر حسني يقدم «تريو» مع مرقة وأبيوسف

اختتم الفنان تامر حسني مهرجان «ميكس ميوزك»، في أحد الأندية الخاصة بالقاهرة بعد صعوده على نغمات أغنيته الشهيرة «هدلعني».

تامر حسني رحب بالجماهير الموجودة وطلب التفاعل معهم على نغمات أغنياته.

تريو تامر حسني

وقدم تامر حسني على المسرح معه كلا من عزيز مرقة وأبيو يوسف وقدما معه أغنية «تريو» على خشبة المسرح.

وسبق تامر في الحفل 3 فقرات غنائية بدأها الرابر أبيوسف وأكلمها المطرب الأردني عزيز مرقة.

العسيلي يمازح جمهوره

أما الفقرة الثالثة، كانت من صالح الفنان محمود العسيلي الذي أشعل أجواء الحفل بأهم وأشهر أغنياته، منها «يا ناس وأنا زعلان وأنا ابن مصر وبنت اسمها ترتر».

ومازح العسيلي الجمهور حين قدم أغنية «نا مش زعلان»، حيث قال لجمهوره: «بتموتوا في النكد».

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني ومحمود العسيلي وعزيز مرقة وأبيوسف، التذاكر على 3 فئات، وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالآتي:-

الفئة الأولى بسعر 900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 750 جنيها

الفئة الثالثة بسعر 500 جنيه