محمود العسيلي يطرح أغنية «الدلوعة» غدا (صورة)

يستعد الفنان محمود العسيلي لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «الدلوعة»، حيث طرح البوستر الرسمي الخاص بها عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

موعد طرح الأغنية

وظهر الفنان محمود العسيلي فى البوستر وهو يمسك بشيشة في يده، وفي يده الأخرى يحمل كوبا من الشاي، وظهرت معه موديل لم يُكشف عن وجهها، فيما ظهرت في الخلفية لافتة مكتوب عليها اسم «شارع العسيلي»، وظهر «العسيلي» بملابس تحمل ألوانا صيفية مميزة.

وكشف الفنان محمود العسيلي من خلال البوستر عن الموعد المحدد لطرح أغنيته الجديدة، حيث علق على البوستر قائلا «الدلوعة بكرة»، الأمر الذي تلقاه الجمهور بحماس كبير.

آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر أن «العسيلي» طرح مؤخرا أغنية بعنوان «دوم دوم»، وتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر، وطُرحت على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن لـ12 ألف مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

لفت.. دماغي لفت

بقيت ماشي ياحبيبي بتلفت

همومي خفت.. همومي خفت

وإيدي جت في إيديك فـ اتدفت

فيه انهيار وفيه سهر بالليل

قلبي اتغفل تغفيلة

عقلي طار رامي نفسه في نار

وبقى طار ده بقى طار

فيه انهيار وفيه سهر بالليل

قلبي اتغفل تغفيلة

باختصار يا ماشاء الله عليه طباال.