محمود العسيلي يطرح أغنية جديدة بعنوان «الدلوعة» (فيديو)

طرح الفنان محمود العسيلي، أغنية جديدة، بعنوان «الدلوعة»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك بعض المنصات الرقمية.

أغنية الدلوعة، غناء محمود العسيلي، وكلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى على فتح الله، وهى أغنية راقصة تحمل طابع المقسوم.

كلمات أغنية الدلوعة لـ محمود العسيلي

تقول كلمات الأغنية: «الدلوعة.. الدلوعة تدخل أكبر موسوعة.. عاملين دراسات في دلعها.. قادرة بضحكة تولّعها.. نتمنالها الرضى ترضى.. دي اللي على الراس مرفوعة.. كل اللي يشوف رقتها.. قلبه يسلم ويرق.. يا سلام على صوت مشيتها زي الطبلة مع الرق.. لأ دي سيبوها على راحتها ودي حد يقولها لأ».

وروج محمود العسيلي، للأغنية، بنشر فيديو على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى برفقة زوجته، وهو يغنى مقطع من «الدلوعة»، لتفاجئه هي بـ«رشه بالماء».

طمنوني.. تجمع محمود العسيلي وأسماء الجمل

وكان محمود العسيلي، طرح مطلع الأسبوع الجاري، أغنية جديدة، تحمل اسم «طمنوني»، تعاون فيها مع الموهوبة الصاعدة أسماء الجمل، الفائزة بجائزة «الدوم»، في نسخته الأولى بشعبة الغناء.

أغنية طمنوني من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، والفيديو كليب من إخراج أحمد المرسي.