محمود العسيلي يتألق في حفل بالعلمين الجديدة حتى طلوع الشمس «صور»

خطف النجم محمود العسلي الأضواء بالعلمين الجديدة من خلال حفل ضخم امتد حتى طلوع الشمس داخل شاطئ Notch.

حضر العسلي بصحبة مدير أعماله محمد فؤاد ميمي وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري أمازون انترتينمنتس وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح فرض سيطرته على آداء الآلاف من الجمهور ممن شاركوه وصلات الغناء والرقصات المتتالية علي باقة من اغانيه المميزة الفديمة والحديثة منها «دوم دوم، دماغي لفت، فرحة، حلم بعيد، تماثيل، حتة تانية، طراطير»

وشارك في إحياء الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي قدم عددا من أغانيه الشهيرة منها حبيبتي، لخبطيته، بنت الجيران.. والتي تفاعل معها الجمهور.

محمود العسيلي يطرح الدلوعة

وطرح الفنان محمود العسيلي، الأربعاء الماضي أغنية جديدة، بعنوان «الدلوعة»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية الدلوعة، غناء محمود العسيلي، وكلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى على فتح الله، وهى أغنية راقصة تحمل طابع المقسوم.

أغنية حنيلي لـ شاكوش

ومن ناحية أخرى طرح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مؤخرا أغنيته الجديدة «حنيلي» والتي حققت منذ أيام أول مليون مشاهدة.

أغنية «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وهي من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر.