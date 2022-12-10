حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات وموعد سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظات مصر أجواء خريفية على مختلف أنحاء البلاد، طبقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ويسود خلال الساعات الأولى من الصباح طقس مائل للبرودة على محافظات الوجه البحرى وحتي القاهرة الكبري، وأجواء معتدلة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

وحول حالة الطقس اليوم في محافظات مصر، أكدت هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية على مدن القناة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، تصاحبها سطوع الشمس نهارا.

غيوم في سماء المحافظات

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تنتشر بها شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وغيوم جزئية وعلى السواحل الشمالية الغربية التي تتكثف بها الغيوم، فضلا عن غيوم جزئية بشمال الصعيد في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، بينما لا تشير الأقمار إلى تحديد أماكن سقوط الأمطار، فقط وجود غيوم جزئية وكلية.

نشاط الرياح المحملة بالاتربة

وتنشط حركة الرياح في بعض المحافظات على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء ووسط وشمال وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة من النهار، فضلا عن وجود أتربة عالقة بالجو نهارا.

أماكن سقوط الامطار

وأشارت «الأرصاد» إلى أنه متوقع سقوط الأمطار يوم الثلاثاء المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة بالنهار؛ إذ يحتمل سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 30%.