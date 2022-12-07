«الأرصاد» تحذّر من الشبورة الصباحية.. واستقرار حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ حالة الطقس ستشهد استقرارًا اليوم، حيث تتأثر الأجواء بامتداد مرتفع جوي، وتشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، محذّرة من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، علما بأنّها تزول خلال ساعة مع زيادة سطوع الشمس.

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى تصل لـ22 نهارا

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ البلاد ستتأثر بكتل شمالية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية، ودرجة الحرارة في القاهرة الكبرى تصل لـ22 درجة نهارًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه سيكون هناك شعور بالبرودة في الساعات الأولى من الصباح، مع أجواء لطيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة وساعات الصباح الأولى، وحذّرت من تخفيف الملابس بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

أمطار على السواحل الشمالية

ولفتت غانم، إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومدن دمياط وبورسعيد ورفح ووسط سيناء، حيث تكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، متوقّعة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا، بمعدل يصل إلى 3 درجات، لتكون العظمى 24 مئوية.