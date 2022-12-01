بنك مصر يحصل على «شهادة الأيزو» الدولية في مجال المراجعة الداخلية

فاز بنك مصر قطاع المراجعة الداخلية، على شهادة الأيزو«ISO 9001:2015»، في مجال المراجعة الداخلية من قبل TUV southwest المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هذا ويتم منح هذه الشهادة بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء بنك مصر

وأشار محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذه الشهادة تعد تأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية لقاعدة عملائه العريضة البالغة أكثر من 13 مليون عميل بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي، ويدعم دور البنك في مجال التنمية المستدامة بكافة عناصرها، البيئية، المجتمعية والحوكمة «ESG»، وأيضا دوره في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

أوضح محمد يحيى أحمد، رئيس قطاع المراجعة الداخلية ببنك مصر، أن ذلك التقدير الدولي يأتي كنتيجة مباشرة لدعم الإدارة العليا بالبنك ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومجهود جميع الزملاء العاملين بقطاع المراجعة الداخلية.

الحصول على جائزة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية

ويعد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية استكمالا لنجاحات البنك في مجال المراجعة الداخلية، حيث سبق للبنك الحصول على جائزة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية، مصر لعامي 2021 و 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، ويُعد حصول البنك على تلك الجوائز والشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء.