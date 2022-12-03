إنجاز جديد لـ«بنك مصر».. الأول حصولا على «الأيزو» في المراجعة الداخلية

حصل بنك مصر -قطاع المراجعة الداخلية- على شهادة الأيزو «ISO 9001: 2015» فى مجال المراجعة الداخلية من قِبل TUV southwest المتخصّصة والرائدة دولياً فى مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قِبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هذا ويتم منح هذه الشهادة بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكل السياسات والإجراءات الداخلية، وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً فى نظم الإدارة العالمية.

وأشار محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن هذه الشهادة تأكيد على نجاح البنك وفاعليته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاس لريادته فى إدارة عملياته وتقديم جميع الخدمات المصرفية لقاعدة عملائه العريضة البالغة أكثر من 13 مليون عميل بالكفاءة والجودة المطلوبة، بما يخدم ويحمى الاقتصاد القومى، ويدعم دور البنك فى مجال التنمية المستدامة بجميع عناصرها، البيئية، والمجتمعية والحوكمة (ESG)، وأيضاً دوره فى تحقيق الاستقرار المالى والمصرفى وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وصرّح محمد يحيى أحمد، رئيس قطاع المراجعة الداخلية، بأن ذلك التقدير الدولى يأتى كنتيجة مباشرة لدعم الإدارة العليا بالبنك ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة ومجهود جميع الزملاء العاملين بقطاع المراجعة الداخلية.

ويُعد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى مجال المراجعة الداخلية، حيث سبق للبنك الحصول على جائزة أفضل بنك فى مجال المراجعة الداخلية لعامى 2021 و2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، ويُعد حصوله على تلك الجوائز والشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة العمل، بما يضمن تهيئة السُّبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء.

ويسعى بنك مصر دائماً إلى تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصّص على أحدث الممارسات العالمية فى هذا المجال وتحسين القدرة على العمل فى المواقف المختلفة.