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بعائد متغير وثابت وتراكمي.. تفاصيل 4 شهادات ادخارية من بنك مصر

كتب:

وليد عبد السلام
06:21 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
شهادات الادخار

شهادات الادخار

يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، ذات العائد الثابت، والمتغير، والعائد التراكمي، بعائد يصل إلى 10.75% .

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور مميزات وشروط 4 شهادات من بنك مصر.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- نسبة العائد 10.5%

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- نسبة العائد 10%

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري:

- تصدر شهادة الادخار الثلاثية للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل شهريمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- العائد متغير يوميًا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

- مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات

- القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

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