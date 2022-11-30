بعائد متغير وثابت وتراكمي.. تفاصيل 4 شهادات ادخارية من بنك مصر
كتب:
وليد عبد السلام
06:21 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
شهادات الادخار
يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، ذات العائد الثابت، والمتغير، والعائد التراكمي، بعائد يصل إلى 10.75% .
وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور مميزات وشروط 4 شهادات من بنك مصر.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات:
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 7 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهاً ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- نسبة العائد 10.5%
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات:
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.
- نسبة العائد 10%
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري:
- تصدر شهادة الادخار الثلاثية للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 3 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد متغير يصرف كل شهريمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.
- العائد متغير يوميًا.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي:
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي:
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط
- مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات
- القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.
- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.