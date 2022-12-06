البنك الأهلي المتحد - مصر يحصد جائزة بنك العام في مصر عن 2022 وفقاً لتصنيف “The Banker” العالمية

أعلنت مؤسسة “The Banker” الدولية عن فوز البنك الأهلي المتحد - مصر بجائزة بنك العام في مصر لسنة 2022 وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أول ديسمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وتأتي هذه الجائزة تكليلاً للجهود التي قام بها البنك لتطوير جودة الخدمات التي يقدمها وتحقيق معدلات نمو ونتائج الأعمال خلال الأعوام المنصرمة ودوره الرائد والمتميز في السوق المصرفي المصري الذي يحظى بمناخ تنافسي كبير في مجال الخدمات المصرفية بشكل عام.

هالة صادق: حصول البنك على جائزة الأفضل نتيجة عمل مستدام لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة في إطار قطاع شديد التنافسية.

وقد أوضحت السيدة هالة صادق الرئيس التنفيذي للبنك أن حصول البنك على جائزة الأفضل جاء نتيجة نجاح خطة البنك الإستراتيجية التي أدت الى تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال الأعوام المنصرمة والتي ساهم في نجاحها الجهود التي بذلها فريق العمل بالبنك كل في مجاله والذي انعكس بدوره على نتائج أعمال البنك ونمو حصته السوقية فضلاً عن تطور خدمات البنك سواء للأفراد أو المؤسسات وخدمات إدارة الثروات والأصول بما يتماشى مع توقعاتهم ويتواكب مع أحدث المستويات العالمية.

فقد قام البنك بالإسراع بتنفيذ إستراتيجيته للتحول من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة توفر للعملاء خدمة تنفيذ المعاملات والاستفسار عنها في الوقت الفعلي متضمناً منصة B2B التي تم تطويرها مؤخراً لعملاء الشركات والتي توفر لهم الوسائل اللازمة للعمل عن بعد وإدارة تدفقاتهم النقدية بكفاءة.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم حلول جديدة لعملاء التجزئة المصرفية مثل الحسابات الرقمية (الحسابات الإلكترونية)، مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها.

وأضافت السيدة هالة صادق أن التطور التقني الذي شهده البنك قد أتى جنباً إلى جنب مع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والتي تعد من أسرع المجالات نمواً في مصر. كما أن البنك قد أولى اهتماماً خاصاً بتدعيم القطاعات الصناعية المختلفة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة وهو ما ينعكس في نمو محفظة الائتمان المتوازن مع التركيز على القطاعات الدفاعية الأقل تأثراً بالظروف الحالية. وأردفت، أن البنك قد شهد تطوراً في مجال التجزئة المصرفية بشقيه المتعلقين بزيادة القروض الشخصية وودائع الأفراد وذلك لاجتذاب السيولة اللازمة لمواكبة نمو المحفظة الائتمانية بالسوق المصري. كما ذكرت بأن هذه الجائزة المرموقة ستشجع البنك والعاملين به على تقديم المزيد من التطوير والحلول المختلفة للاستمرار في دور البنك الريادي في السوق المصري.

وتعتبر الجائزة واحدة من أرفع الجوائز في القطاع المصرفي لما تحظى به التقييمات التي تقوم بها “The Banker” العالمية باحترام كبير لدى كافة المؤسسات المصرفية حول العالم ويعد الحصول على لقب "أفضل بنك" للعام بمثابة شهادة تميز صادرة من جهة دولية مستقلة.

وحضر احتفال الجوائز الذي أقيم في أول شهر ديسمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن أكثر من 350 رئيس بنك، ومدير تنفيذي، ومدير مالي، وكبار المديرين من أكثر من 120 دولة، ويعتبر هذا الحدث التجمع الأكبر من نوعه لكبار الشخصيات والمؤسسات المالية والاقتصادية بعيداً عن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ذلك وقد ارتفعت صافي أرباح البنك الأهلي المتحد خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل نمو الإيرادات التشغيلية في ظل تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للعملاء، بالإضافة إلى نمو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 28%، كما سجلت محفظة ودائع عملاء البنك معدل نمو بنحو 24.5% خلال نفس الفترة.