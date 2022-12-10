كواليس القبض على أخطر تاجر مخدرات بالجيزة.. «ممنوعات بقيمة 28 مليون جنيه»

ألقت مباحث بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، القبض على أكبر تاجر مخدرات، بحوزته مخدرات بقيمة 28 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس القطاع، يفيد فيه ورود معلومات لضباط القسم، أن المدعو فتحي خالد، وشهرته «الأبيض»، 27 سنة، عاطل، مقيم في شارع الجمعية، دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية «سلاح أبيض»، والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد «قتل»، من العناصر الإجرامية التي تقوم على الاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة ومبالغ طائلة، يوردها للعديد من تجار التجزئة، وأنه دائم التنقل في عدة شقق سكنية بأمكان مختلفة لاتخاذها وكرا لنشاطه الإجرامي.

ويتزعم «الأبيض» تشكيلا عصابيا، ويستعين بعدة أشخاص آخرين لترويج نشاطه الآثم، أمكن تحديد بعضهم، منهم زوجته 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بالعنوان ذاته، وعاطل 39 سنة، مقيم بشبرا، يشترون مصغوغات ذهبية وسيارات فاكهة وشقق سكنية في منتجعات وكومبوندات راقية، بقصد غسل الأموال نشاطهم الآثم.

القبض على أكبر تاجر مخدرات

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث، العميد علي عبدالرحمن، رئيس القطاع، بسرعة القبض عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد عدة أكمنة، باشراف العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قسم بولاق الدكرور.

وأشارت التحريات إلى أنه بتردد المتحرى عنه الأول لتوزيع المواد المخدرة على عملائه من تجار التجزئة، أسفرت إحداها عن ضبطه هو والثالث مستقلين سيارة بدون لوحات في الطريق بدائرة القسم، وبحوزتهما 29 برطمان به مسحوق البودر المخدر، وزنوا 18 كيلو جرام، بقيمة ٢٨ مليون جنيه، و148 أمبول كيتامين بأعمال 1 لتر و480 مللي، و250 جرام مسحوق الهيروين المخدر، ومسدس ساقية عيار 38 مم، خزينة طنجة براوننج عيار 9 مم ، و22 طلقة، ومبلغ مليون و378 ألفا و450 جنيها، و4 سيارات بدون لوحات «2 مرسيدس وكيا اسبورتاج وByb»، ومشغولات ذهبية وزنت 2 كيلو و118 جراما.

اعتراف المتهمين

وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمولة والسيارات، لسهولة التواصل مع عملائهم، والمشغولات الذهبية والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الآثم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، للنيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.