ضبط 15 تاجر مخدرات في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني ولأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن القاهرة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 300 قرص مخدر لعقار الترامادول.

وتحفظت الحملات على ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش تزن 400 جرام، وآخر بحوزته كمية لمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة.

مديرية أمن البحيرة

وألقت الحملات القبض على عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمنهور وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وعنصرين آخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش تزن 3,150 كيلو جرام و500 قرص من عقار فيكادول المخدر، فضلا عن 5 عناصر إجرامية بمحافظتي الشرقية والغربية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.