ضبط تاجر مخدرات في جنوب سيناء.. «عثر بحوزته على أفيون بـ2.5 مليون جنيه»

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن جنوب سيناء، القبض على أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة سانت كاترين، وعثروا وبحوزته على «كمية من مسحوق مخدر زهرة الأفيون الجاف وبذوره وزنت 25 كيلو جرامًا- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي- هاتفي محمول»، وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة القسم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليونين و250 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.