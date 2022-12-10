ضبط هارب من حكم غيابي بجريمة قتل أثناء عودته في مطار سوهاج

تمكنت مباحث مطار محافظة سوهاج، من ضبط احد الأشخاص الهاربين من حكم غيابي لمدة 6 سنوات بقضية قتل.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جرجا، بورود محضر محرر بمعرفة قسم مطار سوهاج الدولي، يتضمن ضبط المدعو «حسين. ا. ا. م»، 43 عاما، حاصل علي دبلوم صناعي، يقيم بدائرة محافظة قنا، يحمل جواز سفر، في أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة الإمارات.

هارب من حكم غيابي بقضية قتل

وبفحص الأوراق تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز قنا قتل عمد شمال قنا الكلية ،والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن 6 سنوات.

وبمواجهة المذكور أقر بصحة الحكم الصادر ضده، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لنقل المتهم لمحافظة قنا لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

أوراق سفر مزورة

في السياق ذاته، تمكنت مباحث مطار سوهاج الدولي، من ضبط أحد العائدين من المملكة العربية السعودية، ويحمل أوراق مزورة للشهادات العلمية له، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.