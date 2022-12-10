مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، آلاف السائحين الأجانب على متن 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية «ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا والنمسا وبلجيكا»، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأفاد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار كشف وصول 25 رحلة طيران اليوم، تقل حوالي 4 آلاف راكب قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات واستقبال السياح بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات أمنية لتأمين السائحين.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تستقبل اليوم حوالي 4 آلاف سائح عبر 25 رحلة طيران، وذلك ضمن 65 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى مرسى علم الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، موضحا أنه يتم استقبال السائحين بمشروبات الضيافة والعصائر للترحيب بهم، وهو ما يلقى إعجاب السائحين.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق من منتصف شهر ديسمبر الجاري، وذلك تزامناً مع احتفالات السائحين بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.