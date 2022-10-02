حمادة هلال يختتم حفلات الصيف في الإسكندرية مع طلاب تربية رياضية

أحيا المطرب حمادة هلال، حفلا غنائيا في ختام حفلات موسم صيف 2022، مع طلاب تربية رياضية بنات بالإسكندرية.

حمادة هلال يقدم وجبة مميزة من أغانيه

وتألق حمادة هلال في الحفل على مدار ساعتين بتقديم وجبة مميزة لجمهوره وعشاقه الذين رددوا أغانيه وطالبوه بتكرار أغلبها لشدة تعلقهم بها طوال الحفل، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب والرقص.

وقدم هلال، باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ ومنها: «لما بتلمسني، بحس معاك، بحبك آخر حاجة، جمالها، مش هقول، أم أحمد، يا روح الروح».

«تكا تكا» تحقق نجاحا كبيرا

يذكر أن حمادة هلال، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بآخر أغانيه «تكا تكا»، التي طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني ربيع، وإنتاج وليد منصور، وإخراج ميدو عماد.