«المهندسين» تناقش مسار التنمية المستدامة ومعيار البناء الأخضر اليوم

تعقد لجنة البيئة بالنقابة العامة العامة للمهندسين، ندوة بعنوان «مسار التنمية المستدامة ومعيار البناء الأخضر في مصر»، ظهر اليوم السبت بقاعة الطابق السادس.

نقابة المهندسين

وذكرت نقابة المهندسين، في بيان لها، أنه من المقرر أن يلقى المحاضرة الأولى والتي تأتي بعنوان «المباني العامة الخضراء المتحف المصري الكبير نموذجا»، كل من الدكتور طارق عطية أستاذ هندسة التشييد، عضو مجلس البناء الأخضر في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتورة هند فروح أستاذ العمارة والتخطيط وعضو مجلس البناء الأخضر بالمركز، والدكتور أحمد مدحت أستاذ الإلكتروميكا وعضو مجلس البناء الأخضر بالمركز.

آليات البناء الأخضر

وأشارت نقابة المهندسين، إلى أنه من المقرر أن يلقي المحاضرة الثانية والتي تأتي بعنوان «البناء الأخضر من المفهوم إلى آليات التطبيق» الدكتورة هبة محروس، أستاذ مشارك بقسم العمارة بالأكاديمية الحديثة للهندسة عضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المهندسين بدء الحجز بالدورات المقدمة من معمل شنايدر إلكتريك بالنقابة العامة للمهندسين (دورات عام 2023):

Electrical Distribution – Phase - 1

Electrical Distribution – Phase - 2