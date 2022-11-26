«المهندسين» توقع بروتوكول لتدريب أعضائها على السلامة الإنشائية

وقع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد متولي نائب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، بروتوكول تعاون مشترك في مجال السلامة والصحة المهنية.

دورات تدريبية وندوات للمهندسين

وأوضح بيان نقابة المهندسين، اليوم، أنه بموجب هذا الاتفاقية يجري التعاون بين الجانبين في نقل خبرات الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى المهندسين، عن طريق إقامة دورات تدريبية وندوات مقدمة من الشركة إلى أعضاء الجمعية العمومية من المهندسين.

وبموجب هذا الاتفاق، جرى تفويض إبراهيم إسماعيل، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية ممثلا عن النقابة، وروماني داوود ممثلا عن الشركة، في تنفيذ آليات التعاون.

بروتوكول تدريبي

وأكد النبراوي، أن النقابة تولي ملف تدريب المهندسين في مجال الصحة والسلامة المهنية اهتماما بالغا، سعيا للوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والحوداث في مواقع العمل المختلفة.

وأضاف: يأتي عقد هذا البرتوكول وتوفير الدورات التدريبية المؤهلة للمهندسين، انطلاقًا من إدراكنا لمسئوليتنا في تعزيز الوعي في مجال السلامة المهنية، ونشر مفاهيم الأمان والسلامة في بيئة العمل لتكون ملائمة لعمل العنصر البشري وخالية من الأخطار أو الحوادث والإصابات الناجمة عن بيئة العمل.

وشدد النبراوي، على أهمية وضع معايير وقوانين وإجراءات السلامة القائمة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحوادث.

وأضاف: ستستمر نقابة المهندسين في تدريب المهندسين في هذا الصدد، باعتبارها قضية مهنية مهمة، ولنشر وعي السلامة المهنية في المجتمع ورفع الاهتمام العام بها، خصوصا مع وقوع عدد من الحوادث بسبب الإهمال وعدم الوعي وعدم تطبيق السلامة المهنية في مواقع العمل.