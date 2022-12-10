من يتولى رئاسة مجمع اللغة العربية بعد وفاة صلاح فضل؟

بعد رحيل الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، صباح اليوم، يتم طرح السؤال عن موقف منصب رئيس المجمع، الذي يعد إحدى المؤسسات المصرية العريقة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لائحة وزارة التعليم العالي

قال الدكتور مصطفى يوسف المتحدث الإعلامي باسم المجمع في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «المجمع يتبع وزارة التعليم العالي، وبعد رحيل الدكتور صلاح فضل سيتم تسيير أعماله من خلال هيئة مكتب المجمع، والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، إلى حين عقد جلسة اجتماع لمجلس المجمع للنظر في هذا الأمر».

أضاف: «المجمع تقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب منذ عدة أشهر ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون في دور الانعقاد الحالي، وفي حال إقراره والعمل به، فسيكون تعيين رئيس المجمع مباشرة من خلال رئيس الجمهورية».

تابع: «يتضمن القانون اختيار رئيس المجمع من بين ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس المجمع يختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيسا للمجمع».

من هو الدكتور عبد الحميد مدكور؟

الدكتور عبد الحميد مدكور أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، حصل في عام 1966 على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة ثم على الماجيستير من الكلية نفسها في 1972 ثم على الدكتوراة في 1980 بعد مهمة علمية في فرنسا، وهو أمين مجمع اللغة العربية بالقاهرة».