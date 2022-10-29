حيثيات إجازة مجمع اللغة العربية لكلمة استعبط.. تقليل الفجوة بين العامية والفصحى

تصدر مجمع اللغة العربية برئاسة الدكتور صلاح فضل، محركات البحث، بعد إعلانه إجازة مجموعة من الألفاظ والأساليب، من بينها فعل استعبط، الذي يأتي في إطار هدف تقليل الفجوة بين العامية والفصحى.

مجمع اللغة العربية يجيز كلمة استعبط

أعلن مجمع اللغة العربية، بعد إجازة استعبط، إنه أجاز غيرها من الألفاظ، مثل «شبرق، زوغ، تعشم، الفول المدمس، دردش، العنتيل، وزغرودة»، وغيرها، وحرص المجمع على توضيح أن العامية -في بعضها- لغة فصيحة سليمة، إذ يتوهم بعض الناس عامية بعض ألفاظها، في حين تكون في الواقع غير ذلك.

أسباب إجازة مجمع اللغة العربية لفعل استعبط

عن أسباب إجازة بعض الألفاظ، قال الدكتور مصطفى يوسف الباحث في مجمع اللغة العربية والمتحدث الإعلامي باسم المجمع لـ«الوطن»: تقليل الفجوة بين العامية والفصحى أحد أهداف مجمع اللغة العربية، يجيز لفظ كلمة استعبط فلانٌ فلانًا بمعنى: تصوّره أو ظنَّه عبيطًا.. ووجه الاعتراض: هذا الفعل لم يرد في مبناه ومعناه في المعجمات.

وأوضح الباحث في مجمع اللغة العربية: أن وجه وأسباب الإجازة: المعجم الوسيط أجاز كلمة عبيط منذ سنوات، وجاء في الوسيط: رجل عبيط: أي أبله غير ناضج، مشيرًا إلى أن «عبيط» محدثة، فكأن الفعل «استعبط» بمعناه المذكور، أُُخذ من الصفة عبيط.. وهو أخذ مشروع بحسب قرارات مجمع اللغة المصري.

وجاء الفعل «استعبط» على وزن «استفعل» للدلالة على الظن أو الجعل إذا كان متعديًا، وجواز ماضيه يجيز مضارعه «يستعبط» ومصدره «استعباط» تكملة للمادة، وتم إضافة الكلمة ومشتقاتها للمعجم بالفعل.

وكذلك كلمة استعرض، مثال استعرض القائدُ جندَه: طلب عرضَهم عليه، وجه الاعتراض: هذا المعنى لم تثبته المعجمات اللغوية.

أما أسباب الإجازة:

1- استعرض جاءت على صورة استفعل مشتقة من عَرَضَ لإفادة الطلب، وهذا الاشتقاق قياسيّ، كما جاء في قرارات مجمع اللغة المصري، وكل من الفعلين الثلاثي عَرَضَ والمزيد استعرض يفيد التعدية.

2- أن الفعل استعرض مشتق على صيغة استفعل من الثلاثي عرض لإفادة الطلب المجازي بناءً على قياسية دلالة السين والتاء على الطلب، كما سبق لمجمع القاهرة إقرار ذلك.

وعن طريقة ومراحل إجازة الألفاظ والأساليب في مجمع اللغة العربية على غرار استعبط، قال «يوسف»: يكون عن طريق لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع، بحيث يقدم العضو مذكرة لتعرض على اللجنة المختصة، وعندما يتم إقرار اللفظ أو المصطلح في اللجنة، يتم عرضها على مجلس المجمع (المصريين)، ولو أقره المجلس يتم عرضه على المؤتمر الذي يضم أعضاء المصريين وغير المصريين.