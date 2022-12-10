عاجل.. وفاة صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

توفي المفكر والناقد الأدبي الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية اليوم، وفق بيان صحفي أصدره مجمع اللغة العربية صباح اليوم.

مجمع اللغة العربية: صلاح فضل صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز

ونعى مجمع اللغة العربية، في البيان الصادر اليوم، الراحل، مؤكّدًا أنَّه «صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فهو ناقد أدبي بصير بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث، ومترجم».

قرية «شباس الشهداء» بوسط الدلتا مسقط رأس صلاح فضل

وُلد الدكتور صلاح فضل -محمد صلاح الدين عبدالسميع فضل- بقرية «شباس الشهداء» بوسط الدلتا في عام 1938، واجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية، حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962م.