موعد ومكان صلاة الجنازة على صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

أعلن الدكتور مصطفى يوسف، المسؤول الإعلامي لمجمع اللغة العربية، تفاصيل جنازة المفكر والناقد الأدبي الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض.

وأضاف مصطفى يوسف لـ«الوطن»، أن صلاة الجنازة على الراحل الدكتور صلاح فضل ستكون بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وفاة صلاح فضل

وأعلن المجمع، وفاة الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، صاحب المسيرة العلمية الحافلة بالعطاء والإنجاز؛ اليوم، مؤكدا أنه ناقد أدبي بصير بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث، ومترجم، وتولى العديد من المناصب الأكاديمية والعلمية وانتُخب رئيساً لمجمع اللغة العربية في 2020.