القاهرة تجهز 37 مركز إصدار تراخيص تمهيدا لتطبيق قانون المحال

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت جميع استعدادتها لإصدار تراخيص المحلات في 37 مركزًا جرى تجهيزها لتغطية كافة أحياء العاصمة مع بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية غدا.

وأضاف محافظ القاهرة، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

ترخيص المحلات

وأشار عبدالعال، إلى أن القانون الجديد راعى تبسيط الإجراءات لطالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز 90 يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

ولفت إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة دون تدخل من العاملين بالمراكز.

تدريب العاملين بمراكز إصدار التراخيص

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة .