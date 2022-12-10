سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت في محال الصاغة.. هبوط جديد

أعلنت محال الصاغة أسعار الذهب اليوم السبت، 10 ديسمبر 2022، بدون مصنعية، بعد أن سجلت المشغولات الذهبية حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظ وتخطى سعر الجرام 2000 جنيه، ثم هبطت الأسعار مرة أخرى في كل الأعيرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر، ومنها عيار 21 اليوم على هذا النحو:

- عيار 24 بيع بـ1.886 جنيه وشراء 1.954 جنيه.

- عيار 22 بيع بـ1.729 جنيه وشراء 1.791 جنيه.

- عيار 21 بيع بـ1.650 جنيه وشراء 1.710 جنيه.

- عيار 18 بيع بـ1.414 جنيه وشراء 1.466 جنيه.

- عيار 14 بيع بـ1.100 جنيه وشراء 1.140 جنيه.

- عيار 12 بيع بـ943 جنيه وشراء 977 جنيها.

- سعر الأونصة بيع بـ58.646 جنيه وشراء 60.778 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بيع بـ13.200 جنيه وشراء 13.680 جنيه.

- سعر الكيلو الذهب بيع بـ1.885.714 جنيه وشراء 1.954.286 جنيه.

سعر الذهب بالدولار في أسواق المال

- سعر الذهب عيار 24 اليوم 1.421 جنيه و57.84 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 1.303 جنيه و53.02 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم 1.243 جنيه و50.61 دولار.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم 1.066 جنيه و43.38 دولار.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 828.91 جنيه و33.74 دولار.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم 12710.49 جنيه و28.92 دولار.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 532.87 جنيه و21.69 دولار.

- سعر أوقية الذهب اليوم 44.193 جنيه و1.799 دولار.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 9.947 جنيه و404.91 دولار.

- سعر الكيلو الذهب اليوم 1.420.983 جنيه و57.842 دولار أمريكي.