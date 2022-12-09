شعبة الذهب: التنبؤ بالسعر غير ممكن في الوقت الحالي

قال المهندس عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن التجار متضررون مثل باقي الشعب، لأنه كلما كان السعر مرتفعا كلما كان الإقبال على الشراء أقل، لأن المواطنين يشترون جرامات قليلة، ومن مصلحة التجار أن يكون السعر رخيصا لأن مكسب التاجر في المصنعية فكلما كانت الكمية التي يبيعها أكبر كلما ازداد مكسب التاجر.

وأضاف المغربي، في حوار لـ«الوطن»، أنه من الصعب التوقع بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات المستمرة في سعر الذهب والتي جاءت بسبب العرض والطلب، فكلما ازدادت الكمية المطلوبة عن الكمية المعروضة كلما ارتفع السعر والعكس، وإلى نص الحوار:

لا يوجد ما يسمى بالسعر العادل

في البداية.. هل تعتقد أن السعر الحالي للذهب يعتبر عادلًا؟

لا أعتقد أن هناك ما يسمى بالسعر العادل، ولكن السعر يُعتبر عادلا في الوقت الحالي مقارنة بالعرض والطلب، فهناك عدة آليات هي من تقوم بتحديد السعر، فلا يوجد لأحد مصلحة في جعل السعر في مصر أغلى منه في الخارج، ويكون السعر غير عادل إذا كان هناك استيراد للذهب، كما أن التجار متضررون مثل باقي الشعب، لأن كلما كان السعر عاليا كلما كان الإقبال على الشراء أقل لأن المواطنين يشترون جرامات قليلة، ومن مصلحة التجار أن يكون السعر رخيصا لأن مكسب التاجر في المصنعية وليس في ارتفاع السعر فكلما كانت كمية الذهب التي يتم شراؤها منه أكبر كلما ازداد مكسبه.

- ما هي العوامل الحاكمة لسوق الذهب؟

العوامل المتحكمة في سعر الذهب في مصر تختلف من وقت لآخر ولكن بشكل عام هي السعر في السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى العرض والطلب، ولكن في الوقت الحالي المتحكم الرئيسي في سعر الذهب هو العرض والطلب، كما أن عنصر العرض والطلب يصبح غير مؤثر بشكل كبير إذا تم فتح الاستيراد أو إذا باع المواطنون الذهب الذي لديهم.

- هل الوقت الآن مناسب للشراء ومتي يكون الوقت مناسب للبيع؟

أعتقد أن الوقت الأنسب للشراء هو أي وقت يتوفر فيه فائض عن الحاجة من المال، أما الوقت الأنسب للبيع هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى رأس المال، ولكن ما دام المشتري للذهب غير محتاج للمال فالأفضل جعل الذهب كما هو، لأنه أفضل من غيره.

الذهب يتحكم به السعر في السوق العالمية

- هل تتدخل الدولة لضبط السعر باعتباره سلعة استراتيجية؟

الذهب سلعة استراتيجية، ولا أعتقد أن الدولة قد تتدخل لأن الذهب يتحكم به السعر في السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى العرض والطلب، فالذهب مثل أي سلعة تخضع للعرض والطلب، ولكن الدولة قد تفتح الاستيراد لزيادة المعروض، ما يقلل الضغط على الأسعار.

- ما الميزة التي تعطي الذهب أفضلية عن غيره من الاستثمارات الأخرى؟

الذهب على مر العصور كان حافظا لقيمته فهو سلعة استراتيجية، كما أنه من السهل بيع الذهب بشكل سريع في أي محل ما دامت الفاتورة متوفرة، كما يمكن شراء الذهب بكميات قليلة تبدأ من جرام واحد، على عكس غيره من الاستثمارات الأخرى التي تتطلب وقتا وجهدا أكبر.

- ختاماً.. ما هي توقعاتك للفترة المقبلة؟

من الصعب التوقع بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات المستمرة في سعر الذهب والتي جاءت بسبب العرض والطلب، فكلما ازدادت الكمية المطلوبة عن الكمية المعروضة كلما ارتفع السعر والعكس.