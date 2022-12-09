احذر حيلا يتبعها بعض التجار عند شراء الذهب من الناس.. كلمة السر «الفصوص»

ارتفاع سعر المعدن الأصفر بشكل غير مسبوق ووصوله إلى مستويات قياسية تاريخية لم تحدث من قبل، وتصدره حديث مواقع التواصل الاجتماعي، جعل العديد من الأشخاص يلجأون إلى بيع الذهب والمشغولات التي يمتلكونها لتحقيق أرباح بعد ارتفاع السعر بذلك الشكل وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 1600 جنيه ووصوله منذ أيام إلى 1860 جنيها.

ولكن عند البيع يستغل بعض التجار حاجة الناس ويبخسون في الأسعار بشكل كبير، خاصة إذا كان الشخص لا يعرف المتداول في السوق، لذا طالب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، في حديثه لـ«الوطن»، المواطنين قبل الذهاب للبيع بالاطلاع على السوق، وعدم تصديق ما يقوله البائع سريعا فيجب التأكد من السعر المتبع في السوق، حيث يبيع بعض التجار على أهوائهم وهو ما يتسبب في خسارة للناس.

حيل من التجار احذرها عند بيع الذهب

وهناك بعض التجار الذي يرفضون شراء الذهب بالفصوص التي تتواجد به، لذا على المواطن أن ينتبه عند ذهابه للبيع ويعرف الماركة التي ينتمي لها الذهب والفصوص التي تتواجد به ويذهب لبائع يتعامل مع تلك الماركة والشركة المصنعة، وفق نجيب، مشددا على ضرورة رفض المواطن للانصياع وراء بعض التجار بنقص الفصوص من الذهب عند الميزان، والذهاب إلى تاجر غيره يقبل تلك الماركة، حتى لا يخسر كثيرا.

وطالب نجيب، خلال حديثه لـ«الوطن»، المواطنين بالذهاب إلى تاجر تثق به، أو أكثر من محل صاغة لمعرفة الأسعار ومقارنتها، لافتا إلى ضرورة معرفة الشخص لميزان الذهب الذي معه قبل الذهاب للتاجر ومحال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 حتى كتابة هذه السطور نحو 1,840 شراء 1,885 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1,610 بيع، و 1,670 جنيها شراء، كما بلغ سعر الأونصة للبيع 57,224 شراء 59,001 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب البيع إلى نحو 12,880 شراء 13,280 جنيها، وسجل سعر الكيلو الذهب البيع نحو 1,840,000 شراء 1,897,143 جنيها.