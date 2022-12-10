«القمة العربية الصينية والذهب الأبيض» في العدد الجديد من مجلة «الأهرام العربي»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي التي تصدر عن مؤسسة الأهرام برئاسة تحرير الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي كتب مقالا داخل العدد بعنوان «الجلسة 17».

مجلة الأهرام العربي

وجاء في غلاف العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي عنوان «القاهرة عمان مفتاح الملفات الشائكة.. قمة الإرادة العربية» مصحوبا بصورة من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وتضمنت عناوين العدد مجموعة من الموضوعات داخل العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي ما يلي:

- مسيرة البناء والتعمير مستمرة.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي: الدولة المصرية تهتم بالبناء والتنمية في كل القطاعات.

- تنفيذ المدن العمرانية الجديدة يتمّ وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.

- الجنوب السوري يعود إلى واجهة الأحداث.

- القمة العربية الصينية.. آفاق جديدة للمستقبل.

- مظالم أوروبية على طاولة ماكرون وبايدن.

- الرمال البيضاء.. الذهب الأبيض في مصر.

- هنادي زرقة.. هنا جدارية الألم السوري.

- في المونديال.. المفاجآت التاريخية للذكرى فقط.