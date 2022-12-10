حصاد 2022 واسترداد حجر رشيد ومفيد فوزي في العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة روز اليوسف الصحفية التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وقد تصدّر الغلاف عنوان «حصاد 2022.. مصر الرقم الصحيح في المعادلة الدولية».

مجلة روز اليوسف

وخصصت مجلة روز اليوسف عددًا من المقالات والتقارير عن «رحيل المحاور مفيد فوزي.. حديث المدينة»، إذ شمل العدد مقال أحمد الطاهري بعنوان «الأستاذ مفيد فوزي.. حكاية رجل أخلص للصحافة»، إضافة إلى رسم كاريكاتيري عنه بريشة عمرو سليم، فضلًا عن تقرير لأحمد عبدالعظيم وآخر للزميلة داليا طه، والصحفي هاني لبيب.

وجاءت عناوين بعض الموضوعات داخل العدد الجديد من مجلة روز اليوسف كالتالي:

- الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية الصينية الأولى.

- الحرب الروسية الأوكرانية.. الشتاء بيننا.. كييف مستمرة وموسكو لا تزال تراهن على تأثير تساقط الجليد.

- استرداد حجر رشيد مطلب شعبي.

- نيران السوشيال ميديا تشعل حربًا داخل البيت الأبيض.. هل تسبب تويتر في فضيحة ووتر جيت جديدة؟

- 4.5 مليون شاب وفتاة استفادوا من منصة مودة الرقمية.

- زيارات منزلية ومسرح شارع ومسيرات لمناهضة العنف ضد الفتيات تجوب المحافظات.

- البنك المركزي ومجلس الوزراء والضرائب يؤكدون سرية الحسابات المصرفية: لا يمكن المساس بها.

- الأزهر ينتصر لذوي الهمم.. لأول مرة مشروع أزهري للكتاب المسموع للطلاب ذوي البصائر.

- المونديال متاح للجميع والتاريخ يتخلى عن الكبار.. ما زالت مفاجآت كأس العالم عرض مستمر.