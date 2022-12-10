وزير الزراعة يبحث نقل تجربة مصر في التمويل المصرفي للمشروعات إلى إيفوار

علي هامش مشاركته نيابة عن رئيس الوزراء في الإجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الإستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية والذي تنظمه دولة كوت ديفوار الشقيقة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقي. التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالسيد تيموكو كوني نائب رئيس الجمهورية الايفواري والسيد باتريك اشي رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل إليهم وإلى القيادة السياسية الايفوارية تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

‏وفي سياق متصل باتريك اشي رئيس الوزراء الايفواري استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضين، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بحضور السيد/ كوبنيان كواسي وزير الزراعة والتنمية الريفية الايفواري.

‏وخلال اللقاء "اشي" رحب بالقصير وأعرب عن رغبته بتوسيع العلاقات مع مصر خاصة في قطاع الزراعة لما لمصر من خبرات كبيرة في هذا المجال والبدء فورًا في استقبال الخبراء المصريين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب الايفواري خاصة فيما يتعلق بانتاج أصناف من الأرز والمحاصيل الاستراتيجية عالية الانتاجية والجودة وكذا تحسين وتطوير اصناف الكاكاو والفاكهة الاستوائية وكذلك التعاون مع القطاع الزراعي المصري في ضوء توفير الاراضي الزراعية الخصبة والمياة اللازمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.

كما أعرب رئيس الوزراء الايفواري عن رغبته أيضا في الإستفادة من التجربة المصرية في التمويل المصرفي للمشروعات وذلك من خلال إنشاء بنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن قيام خبراء من مركز البحوث الزراعية المصري تقديم الدعم للتوسع في إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية الايفواري في ضوء قيام البنك الاسلامي للتنمية بتوفير التمويل اللازم خلال الفترة القادمة لدعم قطاع الزراعة والمشروعات التي سيتم إنشائها.

أشار كذلك إلى رغبته في تواجد مكتب استشاري مصري يعمل بالزراعة في كوت ديفوار والذي سيلقي دعمه وذلك للمساهمة في اعداد الدراسات اللازمة لتنشيط ذلك القطاع الهام…

من ناحيته أعرب "القصير" عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء الايفواري وأكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة في جميع المجالات.

وقال "القصير" ان مصر على استعداد للتعاون مع كوت ديفوار في كل ما طرحه رئيس الوزراء الايفواري وأيضا في مجال التدريب وبناء القدرات وكذلك فى مجال البحوث التطبيقية واستنباط التقاوى خاصة الأرز والذرة والقمح والصويا وأيضا المزارع السمكية وآليات تشجيع القطاع الخاص.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على: قيام الجانب الايفواري بارسال دعوة لفريق من الخبراء المصريين بالتخصصات العلمية والفنية اللازمة تشجيع القطاع الخاص المصري للعمل بالسوق الايفواري والاستثمار بقطاع الزراعة قيام الجانب المصري بمساعدة الجانب الايفواري بتحديث خطة الزراعة بكوت ديفوار التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة اسماك البلطي النيلي ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال التعاون في مجال إنشاء سدود المياهحضر اللقاء السفير وائل بدوى سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة